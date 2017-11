Inflação pelo IPC-S avança em quatro das sete capitais pesquisadas pela FGV

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) fechou a semana encerrada no último dia 22 com variação de 0,32%, alta de 0,02 ponto percentual em relação aos 0,3% da semana imediatamente anterior (encerrada no último dia 15).

A informação é do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getulio Vargas (FGV), e reflete avanços do IPC-S em quatro das sete capitais pesquisadas. Porto Alegre, onde a inflação passou de 0,55% para 0,69%, ficou com a maior taxa do país, registrando elevação de 0,14 ponto percentual entre uma semana e outra.

As outras três capitais com alta no período foram Brasília e São Paulo, ambas com IPC-S de 0,33%, e Salvador, que fechou com o segundo maior índice do país: 0,5%.

As capitais que fecharam com índices em queda foram Belo Horizonte e Recife, ambas com IPC-S de 0,2%, e o Rio de Janeiro, a única capital a fechar com inflação negativa: -0,02%.