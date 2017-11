Bovespa opera em baixa nesta sexta-feira

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa nesta sexta-feira (24), com a sessão prometendo ser arrastada, com Wall Street voltando do feriado de Ação de Graças nos EUA, e à espera da votação da reforma da Previdência.

Até esta sexta, o governo diz contar com até 270 votos favoráveis, precisando ainda conquistar mais 50 votos em tempo de aprovar a matéria antes do recesso legislativo, em meados de dezembro.

A Black Friday é o grande evento econômico do dia. Este ano um novo resultado histórico de vendas deve ser estabelecido, possivelmente ultrapassando R$ 2 bilhões. Os itens mais procurados na data promocional são eletrônicos e eletrodomésticos.

Às 10h19, o Ibovespa recuava 0,25%, a 74.303,20 pontos.

Já o dólar opera em alta em um pregão calmo nesta sexta, com os investidores no aguardo de dados preliminares sobre a atividade em novembro nos setores da indústria e de serviços da economia norte-americana, divulgados nesta sexta, às 12h45.

Às 10h34, o dólar subia 0,29%, a R$ 3,2311.