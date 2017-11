Bovespa encerra a sexta-feira em queda

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo operou em baixa ao longo de toda a sexta-feira (24) e encerrou o dia com queda de 0,44%, a 74.157,37, com Wall Street voltando do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, e na expectativa com a votação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional.

Até agora, interlocutores do governo Temer dizem contar com até 270 votos favoráveis, precisando ainda conquistar mais 50 votos em tempo de aprovar a matéria antes do recesso legislativo, em meados de dezembro.

A Black Friday é o grande evento econômico do dia. Este ano um novo resultado histórico de vendas deve ser estabelecido, possivelmente ultrapassando R$ 2 bilhões. Os itens mais procurados na data promocional são eletrônicos e eletrodomésticos.

Entre as ações mais negociadas nesta sexta-feira (24), estiveram os papéis preferenciais da Petrobras (-0,56%), Vale (+1,55%) e BR Malls (+1,53%). As maiores altas do dia foram registradas com as ações da Cyrella (+2,46%), Taesa (+2,17%) e Braskem (+1,86%). Já as baixas foram registradas na Cemig (-2,82%), Natura (-2,73%), BRF SA (-2,04%) e Embraer (-1,73%).

Dólar encerra o dia em alta

O dólar operou em alta ao longo desta sexta-feira (24) e encerrou cotado a R$ 3,235, com alta de 0,39%, em dia de pregão calmo, com os investidores no aguardo de dados preliminares sobre a atividade em novembro nos setores da indústria e de serviços da economia norte-americana.

