Petróleo recua após alta recorde motivada por dados dos EUA

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram queda nesta quinta-feira (22), após a alta recorde registrada na quarta-feira, motivada pela queda nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, e também na esteira do otimismo em um reequilíbrio do mercado.

Às 9h46, o barril de Brent para janeiro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,60%, a US$ 62,94. Já o barril de WTI para entrega em janeiro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,24%, a US$ 57,88.