Bolsas asiáticas encerram pregão em baixa

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (23) em baixa, em dia sem operações em Tóquio por causa de um feriado no país. Os operadores do mercado acompanharam a ata da última reunião do banco central dos EUA, na qual os membros do Federal Reserve (Fed) apontaram que o momento de aumento do juro deve ser breve.

Na reunião, o Fed também demonstrou preocupação com a inflação no país.

Em Xangai, o Xangai Composto teve forte queda de 2,29%, aos 3.351,91 pontos, menor nível desde agosto. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,99%, a 29.707,94 pontos, um dia depois de ter encerrado acima de 30 mil pontos pela primeira vez em dez anos. Já em Seul, o Kospi recuou 0,13%, a 2.537,15 pontos.