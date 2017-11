Bolsa fecha em queda nesta quarta-feira

O principal índice da bolsa paulista fechou em leve queda nesta quarta-feira (22), com investidores cautelosos à espera de novidades sobre o avanço da reforma da Previdência.

O Ibovespa fechou em queda de 0,18%, a 74.458 pontos.

Às 11h04, o índice avançava 0,15%, a 74.704,61 pontos.

Às 12h51, o Ibovespa tinha alta de 0,20%, a 74.747 pontos.

O mercado vem acompanhando os esforços do governo federal para tentar aprovar a reforma do sistema de Previdência Social ainda em dezembro. O presidente Michel Temer se encontra com líderes parlamentares, governadores e prefeitos para tratar do projeto, apresentado oficialmente em entrevista coletiva à imprensa à noite.

O dólar fechou em leve baixa nesta quarta-feira, enquanto investidores aguardavam atas da última reunião de política monetária do Federal Reserve em meio a crescentes expectativas de aumento dos juros em dezembro.

O dólar fechou com queda de 1,07%, a R$ 3,2240.

Os volumes de negociações deverão ser leves antes do feriado do Dia de Ação de Graças na quinta-feira.

O índice dólar, que mede a força da moeda frente a uma cesta ponderada de seis principais divisas, sofreu queda.

O dólar tinha queda de 0,09%, a R$ 3,2558, às 11h20.

Às 13h06, a moeda tinha queda de 0,28%, a R$ 3,2497.