Petrobras faz pagamento antecipado de dívida bancária e novo financiamento

A Petrobras realizou quinta-feira (16), captação de recursos com um sindicato de bancos comerciais, liderado pelo banco Standard Chartered, no valor de US$ 1 bilhão.

Além do Standard Chartered, o sindicato é composto pelo China Construction Bank, ABN AMRO Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Banco Latinoamericano de Exportações e Commerzbank. O financiamento tem como garantia a plataforma P-56.

A Petrobras efetuou, simultaneamente, o pagamento antecipado de financiamento com o Standard Chartered, no valor de US$ 500 milhões, que venceria em dezembro de 2018. O restante dos recursos captados será utilizado para o pré-pagamento de dívidas existentes.

A companhia informa que continuará avaliando novas oportunidades de pré-pagamentos e de novos financiamentos, de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, que visa à melhora do perfil de amortização, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2017-2021.