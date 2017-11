Bolsa fecha em alta em véspera de feriado prolongado

O principal índice da bolsa paulista fechou em alta pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira (17), apoiado em ganhos com ações de bancos e commodities.

Investidores também aproveitaram para ajustar posições para o vencimento de opções sobre ações na próxima terça-feira.

O Ibovespa fechou com alta de 1,27%, a 73.433 pontos.

Os contratos da commodity sobem devido aos novos sinais sobre os planos da Arábia Saudita para apoiar uma extensão do acordo liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para conter a oferta global.

O dólar, por sua vez, registrava leves oscilações ante o real nesta sexta-feira (17), com os investidores assumindo postura de cautela antes de feriado prolongado e em meio às negociações políticas do governo para tentar aprovar a reforma da Previdência.

O dólar fechou com queda de 0,16%, a R$ 3,2745.

No exterior, os investidores monitoram o avanço da reforma tributária no Congresso dos Estados Unidos, depois que a Câmara aprovou o texto na véspera. A moeda norte-americana cedia ante divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e os pesos chileno e mexicano.

A sessão deve ainda ser marcada por cautela devido ao feriado do feriado do Dia da Consciência Negra na segunda-feira (20), que manterá o mercado fechado, fazendo com que os operadores prefiram não assumir posições antes do fim de semana prolongado.