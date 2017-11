Em volta de feriado, Bovespa opera em alta

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta quinta-feira (16), na volta do feriado da Proclamação da República, com os investidores monitorando as articulações para a reforma ministerial e da Previdência.

O mercado também acompanha o movimento mundial, com a aversão ao risco desta semana se acalmando.

Às 10h41, o Ibovespa avança 1,11%, a 71.613,93 pontos.

Às 13h, o índice tinha alta de 1,08%, a 71.588,31 pontos.

Já o dólar iniciou esta quinta em recuo ante o real, seguindo o desempenho da moeda ante divisas de emergentes no exterior e abandonando posições defensivas montadas na véspera do feriado.

Às 10h56, o dólar caía 0,79%, a R$ 3.2870, depois de terminar a terça-feira em alta de 0,33%, a R$ 3,3094.

Às 13h15, a moeda norte-americana tinha queda de 1,19%, a R$ 3,2740.