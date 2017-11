'CNBC': Pedro Parente estima petróleo entre US$ 55 e US$ 65 no médio prazo

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, em entrevista à rede americana CNBC, declarou que espera que os preços dos barris de petróleo permaneçam entre US$ 55 e US$ 65 no médio prazo. Os barris custavam em torno de US$ 100 em 2014. Nesta quinta-feira, o Brent é negociado a US$ 61 e o WTI a US$ 55.

Parente destacou, contudo, a dificuldade de fazer previsões precisas neste mercado.

A CNBC ressalta que a Petrobras reportou um lucro no terceiro trimestre abaixo do esperado por analistas. Entre as justificativas apresentadas pela estatal para o resultado, a rede americana citou as menores margens e volume de venda de derivados e gastos não recorrentes.

"O que nós devemos fazer é continuar estritamente a seguir nosso plano estratégico de forma muito disciplinada", disse Parente à emissora. "Reduzindo custos, como temos feito, tendo mais eficácia, mais eficiência em nossos números e cumprindo com nosso programa de desinvestimento."

