Barris de petróleo fecham negativos, receosos com queda da demanda global

Os barris de petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (16), pressionados pela preocupação do mercado sobre uma possível queda da demanda global.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro fechou em baixa de 0,67% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 61,36. O barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou em baixa de 0,66%, cotado a US$ 55,14.

O mercado segue no negativo também por causa do aumento inesperado das reservas semanais de petróleo nos Estados Unidos. De acordo com dados da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA, na sigla em inglês), os estoques de petróleo bruto do país avançaram 1,9 milhão de barris, contra a esperada queda de 2,2 milhões de barris.

O relatório também apontou que a produção doméstica avançou 25 mil barris por dia e chegou ao recorde de 9,645 milhões.

Por sua vez, os contratos de gasolina para entrega em dezembro caíram US$ 0,03, para US$ 1,71 o galão, enquanto os contratos de gás natural para entrega no mesmo mês também diminuíram em US$ 0,03, até US$ 3,05 por cada mil pés cúbicos.

Às 9h27, o barril de Brent para janeiro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,36%, a US$ 61,65. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,25%, a US$ 55,19.

Às 13h18, o Brent recuava 0,24%, a US$ 61,72. Já o WTI caía 0,13%, a US$ 55,26.

Às 15,28, o barril de WTI tinha queda de 0,23%, a US$ 55,20. E o barril de Brent tinha queda de 0,63%, a US$ 61,48.

Na quarta-feira passada, o barril de Brent chegou a US$ 64,65, maior valor desde junho de 2015, e o de WTI ficou em US$ 57,92, o melhor nível desde julho daquele ano.

As últimas semanas garantiram recuperação à commodity, com a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na reunião do dia 29 de novembro, em Viena, firme uma extensão dos cortes de produção, iniciados em janeiro deste ano e com previsão de término para março do ano que vem.

A Opep firmou um pacto em novembro do ano passado para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018. O secretário-geral da Opep, Mohammed Barkindo, informou anteriormente que consultas estavam em andamento para uma possível extensão e adesão de mais países.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.