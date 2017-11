Voluntários são capacitados para atividades de educação financeira e ambiental

O caminho para uma vida mais saudável passa pela educação financeira e ambiental de crianças e adultos. Em comum, as boas práticas nessa área incluem o consumo consciente, a redução do desperdício e a correta preservação dos recursos naturais. Esses conceitos serão reforçados pela Brasilcap no Dia de Serviço Voluntário, ação de responsabilidade socioambiental da empresa.

No próximo dia 25, uma equipe de colaboradores da empresa, acompanhados de amigos e familiares, estará entre 10h e 15h no Instituto Mundo Novo, em Mesquita. Eles vão compartilhar ensinamentos de educação financeira e de sustentabilidade com as crianças e os adolescentes atendidos pela instituição.

Evento ocorre no próximo dia 25

O Instituto Mundo Novo é uma instituição sem fins lucrativos que oferece programas educacionais, culturais e profissionalizantes para a comunidade da Chatuba, em Mesquita. Através de práticas sustentáveis, jovens e adultos contribuem para o desenvolvimento da comunidade.

A equipe de voluntários da Brasilcap vai participar de atividades lúdicas com crianças e adolescentes, cultivo de horta e jardinagem, aulas de educação financeira, palestras e assistência no serviço de lanche. A ação faz parte do Programa de Meio Ambiente da empresa, que engloba temas como uso sustentável de tecnologia, bom senso e responsabilidade na adoção de práticas ambientais.

“Responsabilidade ambiental e consumo consciente são ingredientes importantes em nosso dia a dia. A Brasilcap quer incentivar ideias que ajudem a tornar essas práticas parte de nossa cultura corporativa”, explica Elena Korpusenko, gerente de Comunicação e Marketing da Brasilcap.