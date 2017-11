Petróleo fecha perto da estabilidade nesta segunda-feira

Os barris de petróleo de Londres e Nova York fecharam em leve queda nesta segunda-feira (13), em meio a indicações de que produtores norte-americanos querem elevar a produção para aproveitar o rali recente. Na semana passada, a commodity conquistou níveis mais altos em dois anos.

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI fechou a US$ 56,77, caindo 0,05%. O Petróleo Brent para entrega em Janeiro registrou perdas 0,50% para negociação a US$ 63,20 por barril.

A Baker Hughes informou na sexta-feira (10) que o número de sondas de extração de petróleo ativas nos Estados Unidos aumentou em nove, ficando em 738, no maior aumento desde junho.

Às 9h42, o barril de Brent para janeiro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,05%, a US$ 63,49. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,11%, a US$ 56,80.

Às 17h14, o barril de WTI tinha alta de 0,18%, a US$ 56,84. No mesmo horário, o barril de Brent tinha queda de 0,39%, a US$ 63,27.

Na quarta-feira passada, o barril de Brent chegou a US$ 64,65, maior valor desde junho de 2015, e o de WTI ficou em US$ 57,92, o melhor nível desde julho daquele ano.