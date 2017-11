Bolsa fecha em queda nesta segunda com resultado da temporada de balanços

O principal índice da bolsa paulista fechou em queda nesta segunda-feira (13), com os operadores no aguardo dos resultados dessa reta final da temporada de balanços. Nesta segunda, o mercado repercute números da B3, Cosan, Cesp, entre outras companhias.

O Ibovespa fechou com queda de 1,01%, a 72.194 pontos.

A B3 (fruto da combinação entre BM&FBOVESPA e a Cetip), encerrou o terceiro trimestre com lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 336,3 milhões, queda de 23,6% sobre o mesmo período de 2016.

Já a Cosan, grupo econômico privado com negócios nas áreas de energia e infraestrutura, registrou alta nos lucros de 53,4% sobre o mesmo período de 2016.

A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) teve queda de R$ 185,8 milhões no terceiro trimestre de 2017, em relação a um lucro de R$ 80,25 milhões anotado em igual intervalo do ano passado.

Dólar

O dólar, por sua vez, encerrou a segunda-feira (13) em alta ante ao real, seguindo a trajetória da moeda norte-americana no exterior.

O dólar fechou com alta de 0,55%, a R$ 3,2986 na venda.

O cenário político da Grã-Bretanha pesou na sessão desta segunda, fazendo a libra recuar ante o dólar. Um grupo de 40 parlamentares britânicos do Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, concordou em assinar uma carta de não confiança contra a premiê, de acordo com a mídia estrangeira.

Ainda no cenário externo, o dólar subia ante uma cesta de moedas e também divisas de países emergentes, como o peso mexicano, também em meio a sinais de que a reforma tributária do presidente norte-americano, Donald Trump, pode sofrer atrasos.

No cenário interno, o mercado segue atento às negociações do governo para garantir a votação da reforma da Previdência ainda neste ano numa versão mais enxuta.

Às 17h14, a moeda tinha alta de 0,62%, a R$ 3,2974.