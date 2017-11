Preços do petróleo permanecem próximos à máxima de dois anos nesta sexta

Os contratos futuros dos barris de petróleo negociados em Londres e Nova York operam em alta nesta sexta-feira (10), com os preços próximos à máxima de dois anos, com expectativas cada vez maiores de que os produtores mundiais de petróleo vão estender seus esforços atuais de produção.

As tensões cada vez maiores no Oriente Médio despertam preocupações com eventuais interferências na oferta da região.

Membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros 10 países externos à organização, liderados pela Rússia, concordaram inicialmente em reduzir a produção em 1,8 milhão de barris por dia durante seis meses. O acordo foi estendido em maio desse ano por um período de nove meses até março de 2018.

Às 9h43, o barril de Brent para janeiro, negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, recuava 0,02%, a US$ 63,92. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, operava em baixa de 0,10%, a US$ 57,11.

Às 13h51, O WTI avançava 0,10%, a US$ 57,23. Às 13h53, o Brent tinha ganhos de 0,38%, a US$ 64,17.