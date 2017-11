Petróleo fecha em queda nesta sexta com dados dos EUA

O petróleo fechou em queda nesta sexta-feira (10), após ser divulgado um aumento no número de explorações petrolíferas ativas dos EUA na semana passada.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro fechou em baixa de 0,40% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 63,62. O barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou em baixa de 0,75%, cotado a US$ 56,74.

A empresa de serviços petrolíferos Baker Hughes informou nesta sexta um aumento semanal de nove unidades no número de plataformas de petróleo operando nos EUA, para 738, longe das 452 que operavam nesse mesmo período do ano passado.

Por sua vez, os contratos de gasolina para entrega em dezembro caíam US$ 0,01, para US$ 1,81 o galão, enquanto os contratos de gás natural para entrega no mesmo mês avançaram US$ 0,01, para US$ 3,21 por cada mil pés cúbicos.

Além disso, o mercado continua atento às tensões no Oriente Médio, que pode afetar os níveis de produção, assim para a possibilidade de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estender o pacto para limitar as extrações até o final de 2018.