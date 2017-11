Bovespa opera em baixa nesta sexta-feira

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa nesta sexta-feira (10), com o mercado demonstrando cautela, receoso sobre o trâmite da reforma da Previdência e ainda de olho na divulgação de balanços corporativos.

Às 10h47, o Ibovespa recuava 0,45%, a 72.603 pontos. Na véspera, o índice recuou 1,93%, a 72.930 pontos, após ter avançado 2,69% na quarta-feira.

O dólar iniciou o pregão em alta, com os operadores acompanhando o comportamento da moeda no exterior e a costura de apoio político para apreciar a reforma da Previdência no país.

Às 10h47, o dólar avançava 0,34%, a R$ 3,2632, com recuo de 0,12% na véspera.