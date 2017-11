'Financial Times': Goldman Sachs atrai ira de investidores com acordo da Verisure

A Goldman Sachs atraiu a ira dos investidores no mercado de alto rendimento da Europa depois que um fundo controlado pelo banco de investimentos dos EUA parece se beneficiar mais do que muitos outros detentores de títulos de um negócio corporativo que está aconselhando, informa matéria publicada pelo Financial Times nesta quinta-feira (9).

Segundo a reportagem alguns detentores de títulos da Verisure, uma empresa sueca de alarmes domésticos de propriedade da private equity dos EUA, Hellman & Friedman, reclamam que foram oferecidas taxas muito menores para permitir que a H & F aumente novas dívidas para pagar um dividendo de 1 bilhão de euros.

A H & F, que garantiu o controle da empresa sueca em 2015, está tendo que pagar taxas, porque os termos dos títulos existentes da Verisure proibiram um pagamento de dividendos tão grande. Embora os pagamentos prometidos aos titulares da Verisure no âmbito de um processo de "solicitação de consentimento" totalizam apenas 9,45 milhões de euros, os proprietários dos títulos "sênior privado" da empresa, que incluem o fundo Goldman, receberão € 28 milhões, de acordo com o termos publicados para o acordo pendente, diz o FT.

Times explica que a venda de dívidas da Verisure é o último ponto de inflamação de um mercado europeu de lixo eletrônico

Um investidor que possui os títulos garantidos da Verisure disse que o tratamento diferente dos dois títulos era impressionante. "Goldman diz: nunca fariamos isso com os títulos que possuímos, mas nós pedimos que você faça isso?"

Times explica que a venda de dívidas da Verisure é o último ponto de inflamação de um mercado europeu de lixo eletrônico, no qual o programa de flexibilização quantitativa do Banco Central Europeu ajudou a direcionar os rendimentos em baixas recordes, deixando os investidores com pé atrás quando as empresas aumentam a dívida ou refinanciam os empréstimos existentes.

A diferença entre os dois conjuntos de taxas decorre do processo de "solicitação de consentimento", o que permitiria à H & F dar um adubo financeiro aos proprietários dos 630 milhões de títulos garantidos seniores em vez de entregar um "pré-pagamento" muito maior que seja mais típico. Enquanto vários bancos estão aconselhando o acordo, a Goldman Sachs é o único "agente de solicitação".

Em contrapartida, a solicitação de consentimento não se estende aos 692 milhões de euros de títulos "sénior privado", que receberão as taxas de pré-pagamento muito maiores. Um fundo mezzanine controlado pela Goldman Sachs é um dos investidores nessas obrigações não garantidas mais arriscadas, que foram emitidas no final de 2015. Os relatórios no momento disseram que o fundo Goldman comprou € 500 milhões de títulos. Goldman Sachs recusou-se a comentar. H & F não pôde ser alcançado para comentar, finaliza.

>> Financial Times