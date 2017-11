Conab estima queda de até 6,2% na safra de grãos 2017/2018

A safra de grãos 2017/2018 deverá registrar redução de 4,4% a 6,2% em relação à safra passada, de acordo com levantamento divulgado hoje (9) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A expectativa é que a produção gire em torno de 223,3 a 227,5 milhões de toneladas.

A safra de 2016/2017 registrou 238 milhões de toneladas de grãos, a maior da história do Brasil. Segundo a Conab, a marca foi alcançada graças às boas condições climáticas, cenário que pode não se repetir no período do plantio e da colheita de 2017/2018.

“A safra passada foi excepcional em termos de produtividade; para esse ano, também temos um prognóstico de uma excelente safra. Tivemos um pequeno atraso no plantio, mas em algumas regiões o clima está até melhor. As probabilidades apresentadas hoje são questões teóricas, temos que ver efetivamente o que vai acontecer, tendo em vista que o clima é uma variável que não se pode controlar”, disse secretário substituto de política agrícola do Ministério da Agricultura, Sávio Pereira.

Ainda de acordo com o Sávio, um fator que poderá ser favorável para que a safra deste ano possa alcançar a produção anterior é o crescimento da área plantada. “Podemos ter um crescimento de até 2% na área plantada. Isso é muito importante. Nos últimos 7 anos a área plantada no Brasil cresceu cerca de 11 a 12 milhões de hectares. Isso representa 1,7 milhão de hectares por ano”, destacou.

Dados

Segundo a pequisa, os principais grãos cultivados no Brasil, a soja e o milho, deverão responder por cerca de 89% de toda a produção. A expectativa é que a colheita da soja fique entre 106,4 e 108,6 milhões de toneladas, a do milho pode ficar entre 91,6 e 93,1 milhões de toneladas.

A cultura do milho corresponde a uma área de cerca de 637,6 mil hectares. No caso da soja, responsável por quase a metade de toda a produção de grãos no país, a área plantada chega aos 35,3 milhões de hectares.

A Conab ainda estima que culturas como a do algodão, feijão-comum preto, mamona e o amendoim deverão ter crescimento na área plantada e também na produção.

A pesquisa da Conab foi feita nos principais centros produtores do país, entre os dias 23 e 27 de outubro.