Petróleo fecha em queda nesta quarta com dados dos Estados Unidos

O petróleo fechou em queda nesta quarta-feira (8), após ser divulgado que as reservas de petróleo dos Estados Unidos cresceram na semana passada

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI fechou a US$ 56,80, caindo 0,70%. O Petróleo Brent para entrega em Janeiro registrou perdas 0,33% para negociação a US$ 63,48 por barril.

As reservas dos Estados Unidos cresceram em 2,2 milhões de barris e ficaram em 457,1 milhões, segundo o Departamento de Energia. O número surpreendeu os analistas, que tinham antecipado uma redução de 1,6 milhões de barris.

Por sua vez, os estoques de gasolina nos EUA caíram em 3,3 milhões de barris, até os 209,5 milhões de barris, enquanto os contratos de gás natural para entrega no mesmo mês avançaram US$ 0,02, para US$ 3,17 por cada mil pés cúbicos EFE.

As tensões crescentes no Oriente Médio, envolvendo a Arábia Saudita e o Irã, grandes exportadores de petróleo, também mantêm um tom cauteloso para os negócios.

As importações de petróleo na China caíram drasticamente de uma alta recorde de cerca de 9 milhões de barris por dia (bpd) em setembro para apenas 7,3 milhões bpd em outubro, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega chinesa. Esse é o menor nível de importação da commodity no país desde outubro de 2016.

Enquanto isso, no Oriente Médio, a escalada das tensões também é foco dos investidores. A renúncia do primeiro-ministro libanês, aliado da Arábia Saudita, e o lançamento de um míssil sobre a capital saudita pelos Houthis iemenitas, rebeldes pró-Irã, aumentam o risco de um conflito regional entre as potências do petróleo Arábia Saudita e Irã.

Às 9h34, o barril de Brent para janeiro, negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, recuava 0,35%, a US$ 63,47. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, operava em baixa de 0,44%, a US$ 56,95.

Às 13h33, o WTI caía 1,07%, a US$ 56,59, enquanto o Brent registrava perdas de 0,89%, a US$ 63,12.