'FT': Murdochs sentem peso da ruptura do império da mídia

Matéria publicada nesta quarta-feira (8) pelo Financial Times fala que as conversas com Disney sobre venda de ativos de TV e filmes podem sinalizar fim de uma era para os magnatas da mídia.

O texto analisa: Rupert Murdoch não está acostumado a levantar a bandeira branca da rendição. No entanto, sua vontade de explorar uma ruptura da 21st Century Fox e discutir a venda de ativos de filmes e televisão para Walt Disney sugere que, aos 86 anos de idade, o magnata da mídia pode ter perdido o apetite por uma briga.

Diz a reportagem que as propostas foram iniciadas pela Disney e seu executivo-chefe, Bob Iger, de acordo com duas pessoas informadas sobre as discussões e não estão mais ativas. No entanto, mesmo entretido nas discussões, Murdoch e seus filhos, Lachlan e James, efetivamente colocaram a Fox no bloqueio, um alvo para companhias famosas de conteúdo, como a Verizon, o grupo de telecomunicações e as Comunicações Charter da John Malone.

Os Murdochs iniciaram um processo que poderia levar ao desmantelamento de uma empresa que levou décadas para se montar. Sem a escala oferecida por uma combinação com o rival Time Warner - que rejeitou uma oferta de aquisição da Fox há três anos - uma ruptura pode ser a melhor opção, avalia o Times.

O cenário da mídia já está em um período de profunda mudança estrutural. O mercado global de televisão e entretenimento filmado foi drasticamente alterado pela Netflix e pelo crescimento da transmissão digital. As receitas publicitárias estão sob pressão quando os espectadores cortam o cabo e cancelam suas assinaturas para operadores de cabo multicanal. Uma vez que grandes conglomerados de mídia estão lidando com a melhor maneira de responder.

Para os Murdochs, isso significava sentar-se com um concorrente direto. "Você não pode recusar antecipadamente uma oferta para criar uma empresa maior e mais poderosa", diz uma pessoa próxima às discussões.

Ainda assim, a perspectiva de Murdoch e seus filhos contemplando uma venda do estúdio de filmes, canais a cabo e investimentos internacionais da Fox - como o Sky - surpreendeu os investidores.

Os filhos assumiram papéis sênior na Fox em 2015, quando James tornou-se diretor executivo e Lachlan foi nomeado presidente executivo, ao lado de seu pai.

"Depois que a tocha foi passada de Rupert para James e Lachlan?".?.? Fox foi criada para permanecer uma empresa controlada pela família no futuro previsível ", Michael Nathanson, analista MoffettNathanson escreveu em uma nota de pesquisa. "A probabilidade de James e Lachlan optarem por vender ativos não era muito alta na lista de resultados potenciais para a empresa".

As pessoas próximas às palestras, que foram informadas pela CNBC pela primeira vez, confirmaram que a participação de 39% da Fox na Sky estava entre os ativos incluídos nas negociações de uma venda proposta à Disney.

Sob essas discussões, teria sido vendido ao lado do estúdio de cinema da empresa - e franquias como a X-Men - sua participação de 30% na Hulu, a plataforma de transmissão digital e a renomada rede de cabo FX, o lar de dramas aclamados, como como The People vs OJ Simpson.

No entanto, a aparente vontade de Murdochs de considerar a transferência de sua participação no Sky depois de muitos anos e duas ofertas gastadas através do bico regulatório em busca de uma aquisição total do negócio tem analistas particularmente desconcertados.

As negociações surgem quando o 21st Century Fox enfrenta um escrutínio regulamentar do controle da concorrência do Reino Unido sobre sua aquisição de £ 11,7 bilhões, que já atraiu críticas de políticos britânicos.

"Você não encontrará os Murdochs vendendo uma droga, a menos que sejam forçados a ou humilhados politicamente", diz Claire Enders, fundadora da Enders Analysis, a firma de pesquisa. "Eles nunca foram vendedores e não precisam do dinheiro".

James Murdoch foi pessoalmente investido pessoalmente na aquisição da Sky, ela acrescenta. "Ele passou 10 anos tentando comprá-lo. [James] sempre foi um cara de pista única ".

Seis anos atrás, a reputação da família derrubou o escândalo de hacking do telefone, o que levou Rupert Murdoch a pedir desculpas aos deputados e a eventual retirada do primeiro lance do Sky. "Há grandes vantagens de reputação para James e os Murdochs deste último acordo de compensação", diz Enders.

Em meio à incerteza das conversações com a Disney - ou outros compradores que se aproximam da Fox - uma pessoa informada sobre as discussões disse que os Murdochs também poderiam se envolver na busca de negócios para fortalecer seus próprios negócios.

A tentativa de compra da Time Warner na AT & T bateu na semana passada na sequência de relatórios de que o Departamento de Justiça dos EUA estava considerando processar para bloquear o acordo. O presidente dos EUA, Donald Trump, é um crítico vocal da CNN, o canal de notícias da Time Warner, que levou à especulação de que ele tentaria bloquear a aquisição. Se isso acontecer, "Rupert poderia voltar para a Time Warner", disse uma pessoa perto dos Murdochs

>> Financial Times