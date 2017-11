Bolsa fecha em alta e dólar cai nesta quarta-feira

O principal índice da bolsa de valores fecha em alta nesta quarta-feira (8), com ganhos nos setores de Finanças, Imobiliário e Consumo.

O Índice fechou com alta de 2,69%, aos 74.363 pontos.

O melhor desempenho da sessão veio das ações da Marfrig Global Foods, que subiram 11,02%. Já as ações da Usiminas Usinas Siderurgicas de Minas Gerais adicionaram 8,02%, e as da Estacio Participacoes avançaram 7,49%.

Na ponta negativa, o pior desempenho foi das ações da Embraer, que caiu 0,98%.

A demonstração do Planalto de que o presidente Michel Temer deve se esforçar para levar à frente a reforma da Previdência também impulsionou a alta do índice. Na véspera, o mercado recuou com a confissão do presidente de que a proposta poderia não sair do papel.

Nesta segunda, em reunião no Palácio do Planalto com líderes de partidos governistas na Câmara, Temer admitiu que a proposta pode não ser aprovada “em todo o conjunto”.

O dólar fechou em queda sobre o real nesta quarta-feira (8), após o esforço do presidente Michel Temer para mostrar que está empenhado na aprovação da reforma da Previdência.

O dólar recuou 0,40%, a R$ 3,2639 na venda.

No cenário externo, a moeda norte-americana tinha leve baixa ante uma cesta de moedas por preocupações sobre possíveis atrasos no plano de reforma tributária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

