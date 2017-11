Principal índice da Bolsa de Tóquio bate recorde de 25 anos

O principal índice da Bolsa de Valores de Tóquio, o Nikkei, bateu um recorde de 25 anos nesta terça-feira (7) com as expectativas de grandes ganhos da Japan Inc. e depois dos bons resultados de Wall Street nesta segunda (6).

O Nikkei avançou 1,73% chegando a 22.937,60, o mais alto valor desde janeiro de 1992. O resultado de hoje, segundo a agência especializada "Bloomberg", segue os 16 dias consecutivos de ganhos, na maior sequência já registrada. O índice já subiu 19% desde o dia 9 de setembro.

Já no mercado de câmbio, o iene se estabilizou na comparação com o dólar em 113,90 e na comparação com o euro, em 132,30.