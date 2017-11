Bovespa opera em baixa e dólar avança com incerteza sobre reforma da Previdência

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa nesta terça-feira (7), após a recuperação acompanhada no pregão passado. O índice está sendo pressionado após o governo colocar em xeque o andamento da reforma da Previdência. De acordo com analistas, mesmo a versão mais enxuta da reforma encontrará dificuldades para ser aprovada.

O mercado aguarda a divulgação do indicador sobre a produção de veículos de outubro da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), às 11h20. Nos EUA, os operadores estão atentos ao discurso de Janet Yellen às 17h30, após a nomeação de Jerome Powell como presidente do Fed.

Às 10h23, o Ibovespa recuava 0,45%, a 73.974 pontos.

Já o dólar iniciou a terça em alta ante o real, reproduzindo o comportamento da moeda no exterior e com os investidores cautelosos com o andamento das reformas no Congresso, com o governo ainda tentando mobilizar a base para passar o texto relativo à Previdência, enfrentando sérias dificuldades nesse processo.

Às 10h24, o dólar avançava 1,02%, a R$ 3,2825 na venda, depois de cair 1,45% na véspera, a R$ 3,2590, maior queda desde 19 de maio.