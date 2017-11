Bovespa fecha em queda de mais de 2% e fica abaixo dos 73 mil pontos

Nesta terça-feira (7), o principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou o pregão com queda de mais de 2%, ficando abaixo dos 73 mil pontos pela primeira vez nos últimos dois meses.

A queda se deve ao temor dos investidores com a possível não aprovação da proposta do governo na reforma da Previdência, e o potencial impacto que isso teria sobre a nota do risco do país.

O índice caiu 2,55%, a 72.414 pontos. Esse foi o menor patamar do Ibovespa desde o dia 5 de setembro, quando fechou a 72.150 pontos.

Dólar cai refletindo temor sobre cenário político do Brasil

Com o mercado mostrando preocupação com a agenda econômica do governo no Congresso Nacional, a moeda norte-americana fechou o pregão desta terça-feira (7), em alta de 0,55%, sendo vendida a R$3,277.

Na máxima do dia, a moeda atingiu R$3,2893

Às 10h24, o dólar avançava 1,02%, a R$ 3,2825 na venda, depois de cair 1,45% na véspera, a R$ 3,2590, maior queda desde 19 de maio.