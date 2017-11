Petróleo fecha em alta otimista com corte de produção

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (6), em meio a repressão interna e aparente consolidação do poder do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, favorável a sequência dos cortes de oferta.

Em Nova York, o barril de WTI avançou 3,1% para fechar a sessão a US$ 57,35, enquanto o Brent, em Londres, ganhou 3,3% e encerrou o dia a US$ 61,11 o barril.

Salman declarou em outubro que os sauditas apoiariam uma renovação do acordo de corte de oferta em vigor para além de março de 2018 e que a Arábia Saudita faria o que fosse possível para estabilizar o mercado.

As cotações voltaram a subir em meio à perspectiva de uma extensão do acordo para limitar a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O tema será discutido na próxima reunião ministerial da Opep no dia 30 de novembro e em outro encontro no mesmo dia com outros países produtores que não fazem parte do órgão.

O impulso nos preços também foi devido a uma significativa redução ocorrida na semana no número de sondas de petróleo em atividade nos EUA, o que aumentou as expectativas de uma desaceleração no crescimento da produção do país.

Por sua vez, os contratos de gasolina para entrega em dezembro subiram US$ 0,04, para US$ 1,83 o galão, enquanto os contratos de gás natural para entrega no mesmo mês avançaram US$ 0,15, para US$ 3,13 por cada mil pés cúbicos.

Às 9h32, o barril de Brent para janeiro negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, avançava 0,55%, a US$ 62,41. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, operava em alta de 0,50%, a US$ 55,92.

Às 12h40, o Brent avançava 0,52%, a US$ 62,39. No mesmo horário, o WTI registrava ganhos de 0,23%, a US$ 55,77.