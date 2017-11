Bovespa começa semana em alta, impulsionada por resultados corporativos

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta segunda-feira (6), impulsionada por resultados corporativos positivos, como da BB Seguridade, que teve lucro líquido de R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre, uma alta de 20,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo a empresa, o resultado operacional mostrou aumento de 7,3%, impulsionado pelos segmentos de Previdência e Resseguros, e pelo aumento do resultado operacional consolidado da holding BB Seguridade e suas subsidiárias integrais BB Seguros e BB Corretora.

No entanto, o mercado ainda mostra cautela em meio às negociações do governo Michel Temer com a base aliada para avançar com sua agenda econômica, incluindo a reforma da Previdência.

Às 10h24, o Ibovespa avançava 0,49%, a 74.278 pontos. Por volta do mesmo horário, as ações da BB Seguridade avançavam 3,70%, a R$ 28,28.

Já o dólar operava em queda considerável ante o real na manhã desta segunda. A moeda tem movimento de correção após alcançar o maior patamar em quatro meses na última sessão, acompanhando a trajetória da moeda no exterior.

Às 10h27, a moeda dos EUA recuava 0,90%, vendida a R$ 3,2846.