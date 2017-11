CEEE qualifica as redes de energia elétrica do Litoral Norte do Rio Grande do Sul

A CEEE Distribuição concluiu, nesta semana, o aperfeiçoamento das redes de energia elétrica de três municípios do Litoral Norte. A ação, que envolveu troca de postes, ajustes em equipamentos e reparos nos circuitos elétricos, ocorreu junto à infraestrutura que atende ao Terminal Turístico de Tramandaí; nas ruas Getúlio Vargas e Santos Dumont, em Osório; e na localidade do Morro Azul e imediações, em Três Cachoeiras.

Segundo o gerente regional do Litoral Norte, José Antônio Corrêa de Andrade, a modernização do sistema e as ações de manutenção e de expansão das redes são executadas ao longo do ano, visando à qualificação dos serviços aos clientes. Conforme levantamento, neste ano, já foram investidos R$ 10 milhões.

“Os projetos são fundamentais para dar maior segurança ao fornecimento, especialmente durante os meses de verão, quando há acréscimo da demanda, causado pela elevação da temperatura e pelo número de pessoas nos balneários do Litoral Norte”, explicou.

A estrutura de atendimento da CEEE Distribuição no Litoral Norte é formada por 14 subestações, duas que integram o sistema de transmissão do RS e outras 12 que fazem o escoamento da energia aos cerca de 300 mil clientes, por meio de 10 mil quilômetros de redes urbanas e rurais em uma área de aproximadamente nove mil quilômetros quadrados.