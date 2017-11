Petróleo fecha em forte alta nesta sexta

Os preços do petróleo fecharam em forte alta nesta sexta-feira (3), após dados de redução nas atividades de exploração nos Estados Unidos.

Em Nova York, o barril de WTI avançou US$ 1,10 para fechar a US$ 55,64, enquanto o Brent, em Londres, subiu US$ 1,50 para encerrar a sessão a US$ 62,12 o barril.

Os preços dos barris também sofreram impulso com sinais de que a Arábia Saudita e o Iraque fazem esforço para conter a produção. O ministro de energia saudita Khalid Al-Falih informou que o país teve redução significativa dos estoques em outubro, e que a conformidade no acordo liderado pela Opep tem sido "excelente". Ele também incentivou uma extensão do acordo de corte.

O ministro do petróleo do Iraque Jabbar al-Luaibi, por sua vez, destacou que o país apoia a extensão dos cortes por mais nove meses.

Às 9h49, o barril de Brent para janeiro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,30%, a US$ 60,80. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,33%, a US$ 54,72.

Às 16h09, o barril de Brent tinha alta de 2,16%, a US$ 61,93. No mesmo horário, o barril de WTI tinha alta de 1,93%, a US$ 55,59.

As últimas semanas garantiram recuperação à commodity, com a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na reunião do final de novembro, firme uma extensão dos cortes de produção, iniciados em janeiro deste ano e com previsão de término para março do ano que vem.

A Opep firmou um pacto em novembro do ano passado para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018. A próxima reunião da Opep está marcada para o dia 29 de novembro, em Viena. O secretário-geral da Opep, Mohammed Barkindo, informou anteriormente que consultas estavam em andamento para uma possível extensão e adesão de mais países.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.