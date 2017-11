Jornal francês destaca grande participação da Total na exploração de petróleo do Brasil

A empresa petrolífera francesa Total vai se beneficiar do início de um projeto gigante em águas ultraprofundas brasileiras, a 170 km do Rio de Janeiro, destaca o jornal diário francês Les Echos. "O Brasil se tornará um país importante em nosso portfólio", disse Patrick Pouyanné, CEO da Total, citado pelo periódico.

A Total tem uma participação de 20% no campo de Libra, junto com a Petrobras (40%), Shell (20%) e as chinesas CNPC e Cnooc (10% cada). "As primeiras gotas de petróleo devem sair dos poços a partir de meados de novembro, com poucas semanas de atraso, anunciou a Petrobras na quarta-feira."

Nesta fase de testes, a produção será limitada a 50 mil barris por dia. A dimensão final do projeto ainda deve ser determinada. O periódico francês ressalta a magnitude do campo.

A Total e a Petrobras anunciaram uma produção de 150 mil barris por dia a partir de 2021, o que tornaria o campo de Libra um dos reservatórios mais produtivos do mundo. As reservas são estimadas entre 3 e 4 bilhões de barris, o equivalente a 35 anos de produção.

