'Bloomberg': Se acostume com preços de petróleo mais altos

Os preços do petróleo estão no patamar mais elevado desde o início desde ano, após superar a marca dos US$ 50 do barril em setembro e manter estes ganhos, escreve Jason Schenker, presidente e fundador da Prestige Economics LLC., na Bloomberg. "Em vez de pura especulação, este movimento é baseado em fundamentos: queda nos estoques e alta na demanda."

"Apesar de todo o debate sobre a revolução do shale oil, uma das principais razões para o preço do petróleo ter caído tão profundamente no final de 2014, 2015 e início de 2016 é a entrada da China na recessão manufatureira."

Para Schenker, pode ser que os preços não tenham uma alta linear, e há chances de volatilidade em torno da reunião da Opep no dia 30 de novembro. Mesmo assim, há mais chances para o aumento dos preços do Brent e do WTI no próximo ano, já que o crescimento global permanece forte e os estoques podem diminuir.

Mesmo que a perfuração de xisto aumente com a maior demanda e preços do petróleo, o impulso ao crescimento global pode gerar demanda de petróleo que supere a produção de xisto de curto prazo disponível, argumenta.

>> Get Used to These Higher Oil Prices