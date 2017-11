Internet fixa cresce 6% em doze meses, aponta Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou hoje (1º) os dados de acesso à internet fixa no país. Em setembro, o serviço ganhou 113.243 usuários, o que representa um aumento de 0,4% em relação ao mês anterior. No acumulado dos últimos doze meses, o aumento é de 1.575.470 usuários, um crescimento de 5,92%.

Entre as empresas, a Claro liderou o crescimento no mês de setembro, com 51.909 assinantes, acréscimo de 0,6%. Outros grupos que também obtiveram crescimento foram a Sercomtel, com 8.811 novos usuários (+4,84%), e a TIM, com 6.839 novos clientes (+1,76%).

Regional

Nos últimos 12 meses, houve aumento de usuários de banda larga fixa em todos as unidades da federação. Entre agosto e setembro, os maiores índices foram registrados em São Paulo (+0,53%), no Paraná (+0,72%) e em Minas Gerais (+0,44%). Quando analisado o último ano, estão na frente Rio Grande do Norte (+20,01%); Ceará (+16,42%) e Maranhão (+13,64%).

Em relação às tecnologias, as mais utilizadas nesse período foram xDSL, que tem como base os fios de cobre trançados utilizados por linhas telefônicas digitais comuns, e cabo, que utiliza as redes de transmissão de TV por cabo convencionais.