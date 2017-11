Bolsa e dólar fecham em queda nesta quarta-feira, véspera de feriado

O principal índice da bolsa de valores fechou em queda nesta quarta-feira (1º), com investidores adotando cautela antes do feriado local, e incertezas com a política interna.

O Ibovespa fechou em baixa de 0,65%, aos 73.823 pontos.

Mais cedo o índice operava em alta, acompanhando os mercados de outras partes do mundo, que começaram o mês atingindo uma nova série de máxima recordes, com sustentação de fortes resultados corporativos e demonstrando otimismo em relação ao crescimento global.

Às 10h18, o índice avançava 0,68%, a 75.811 pontos.

Às 12h31, o Ibovespa registrava ganho de 0,97%, a 75.028 pontos.

O dólar, por sua vez, fechou esta segunda-feira em leve queda ante o real, com fluxo vendedor atraído pelas altas cotações.

O dólar fechou com queda de 0,27%, a R$ 3,2640 na venda.

A cautela predominou com os investidores à espera da escolha do novo chair do Federal Reserve, banco central norte-americano, e o futuro da política monetária nos Estados Unidos. Os dados de emprego no país norte-americano também podem impactar o movimento da moeda. Com o feriado desta quinta (2), os negócios na cena doméstica devem ficar esvaziados.

No exterior, o dólar subia ante uma cesta de moedas e operava misto ante divisas de países emergentes.

Às 10h28, o dólar subia 0,27%, a R$ 3,2816.

Às 12h32, o dólar recuava 0,17%, a R$ 3,2670.