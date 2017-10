Valor do mínimo não é questão de 'opinião', é 'seguir a lei', diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira (31) que a definição do valor do salário mínimo “não é uma questão de opinião”, nem de boa vontade. "É objeto de seguir a lei. É o que estamos fazendo", ressaltou o ministro em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal.

A declaração foi feita em resposta a indagações sobre a previsão de redução do valor projetado para o salário-mínimo, de R$ 969 para R$ 965, conforme revisão orçamentária anunciada pelo ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

“O reajuste para menos é calculado por lei, e leva em conta o INPC [Índice Nacional de Preços ao Consumidor] e o crescimento do PIB” (Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país) disse o ministro.

Perguntado sobre como analisa o resultado de uma recente consulta do Senado com especialistas, que mostrou que a Previdência não é deficitária, Meirelles comentou que “essa questão não deve ser objeto de opinião”, e que os cálculos não levam em conta gastos com saúde e assistência social.

"É objeto de seguir a lei. É o que estamos fazendo", garantiu o ministro do governo Temer

Meirelles também defendeu que, mantidas as previsões de ajuste fiscal projetadas pelo governo, a partir de 2021 o déficit primário seria revertido, apresentando números positivos crescentes que chegariam a um superávit de 2,4% em 2026. O ministro frisou que, para atingir este resultado, seria necessário que as reformas continuassem avançando.

“A aprovação das reformas possibilitará, inclusive, a redução dos juros reais de forma sólida para o Brasil”, alegou o ministro. Para ele, o ajuste "tem de vir de mudanças na despesa obrigatória, em especial, da Previdência".

Exclusão de beneficiários do Bolsa Família

O ministro da Fazenda justificou que a exclusão de beneficiários do Bolsa Família têm como objetivo evitar fraudes no programa. Em meio a elogios ao programa, Meirelles alegou que a medida têm como base auditorias feitas no programa.

"O Bolsa Família é fundamental. Nós apenas estamos prevenindo fraudes. Não se pode confundir fraude com política social", apontou, acrescentando que “a partir de políticas sociais básicas, a política mais duradoura é criar empregos".

Questionado sobre os riscos de o Brasil voltar ao Mapa da Fome, Meirelles disse que “o que levou o Brasil a essa situação foi a recessão”.

Meirelles comentou também as recentes alterações das regras de tributação dos fundos de investimento exclusivos. “É uma questão de isonomia tributária do mercado de capitais”. “Qualquer brasileiro que entrar em fundo de investimento aberto tem tributação. Alguém com mais recursos que aplique em fundo exclusivo paga menos imposto. Isso não está correto”, argumentou o ministro.

Com Agência Brasil