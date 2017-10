Petróleo fecha em alta nesta terça

Os Futuros do Petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (30), com investidores otimistas com a possibilidade de os países produtores de petróleo estenderem os cortes de extração acertados neste ano.

O barril do WTI fechou em alta de 0,42%, cotado a US$ 54,38. O Petróleo Brent para entrega em Janeiro registrou ganhos 0,46% para negociação a US$ 60,87 por barril.

Os operadores também esperam a divulgação das reservas semanais de petróleo nos Estados Unidos, com expectativa de uma nova queda dos estoques.

Por sua vez, os contratos de gasolina para entrega em novembro subiram 2 centavos, para US$ 1,78 o galão. Os contratos de gás natural também para entrega no próximo mês recuaram 7 centavos, para US$ 2,89 por cada mil pés cúbicos.

Às 15h19, o barril de WTI tinha alta de 0,35%, a US$ 54,34. No mesmo horário, o barril de Brent tinha alta de 0,41%, a US$ 60,84.

Mais cedo, o mercado disse que trabalhava com um ajuste de preços após o rali da última semana. Analistas também apontam a influência de uma projeção no aumento das exportações dos Estados Unidos, e o movimento do Iraque de compensar suas exportações após as interrupções nos campos do Norte de Kirkuk.

Às 9h36, o barril de Brent para janeiro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,18%, a US$ 60,48. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,18%, a US$ 54,05.

As últimas semanas garantiram recuperação à commodity, com a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na reunião do final de novembro, firme uma extensão dos cortes de produção, iniciados em janeiro deste ano e com previsão de término para março do ano que vem.

A Opep firmou um pacto em novembro do ano passado para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018. A próxima reunião da Opep está marcada para o dia 29 de novembro, em Viena. O secretário-geral da Opep, Mohammed Barkindo, informou anteriormente que consultas estão em andamento para uma possível extensão e adesão de mais países.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.