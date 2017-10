Bolsa fecha em queda nesta terça-feira

O principal índice da bolsa de valores fechou em queda nesta terça-feira (31)

O Ibovespa fechou em baixa de 0,66%, aos 74.308 pontos.

Pela manhã, o índice operava em alta, com os investidores cautelosos diante do cenário político local.

Os papéis da Cielo lideraram a ponta positiva na sessão, subindo mais de 6%. A empresa de meios de pagamentos eletrônicos divulgou resultados corporativos positivos.

Às 10h35, o Ibovespa subia 0,25%, a 74.988 pontos. Na véspera, o índice fechou em baixa, abaixo dos 75 mil pontos. O mercado vem demonstrando continuada cautela ante incertezas em relação ao avanço das reformas do governo.

Às 15h16, o índice tinha queda de 0,44%, a 74.467 pontos.

O dólar fechou em leve queda ante o real nesta terça-feira (30), em meio a temores com o andamento da agenda econômica no Congresso Nacional e incerteza quando ao futuro da política monetária nos Estados Unidos.

O dólar recuou 0,28%, a R$ 3,2728 na venda.

A moeda recuou sob pressão dos “vendidos” em contratos cambiais, renovando mínimas. O começo da sessão demonstrava estabilidade no mercado à vista.

Às 10h36, a moeda recuava 0,50%, valendo R$ 3,2726.

Às 15h17, a moeda tinha queda de 0,24%, a R$ 3,2812.

Na véspera, a moeda fechou em alta e alcançou a maior valorização semanal em quase cinco meses.

Neste mês, o BC ficou de fora do mercado de câmbio diante do fato de que não havia contratos de swaps cambiais vencendo em novembro para serem rolados. E também não há em dezembro, segundo dados do BC.