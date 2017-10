Petróleo fecha em alta otimista com extensão de acordo da Opep

Os barris de petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (30), com investidores otimistas com prorrogação de acordo da Opep.

Em Nova York, o contrato futuro para entrega em dezembro subiu 0,5% para encerrar a sessão a US$ 54,15 o barril, enquanto o Brent, em Londres, subiu 0,4% e fechou o dia a US$ 60,59 o barril.

Na quinta-feira (26), o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, declarou apoio à extensão dos cortes de produção liderados pela Opep.

Às 9h50, o barril de Brent para janeiro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,23%, a US$ 60,27. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,09%, a US$ 53,95.

Às 12h42, o Brent avançava 0,48%, a US$ 60,42. Já o WTI tinha alta de 0,43%, a US$ 54,13.

A Opep firmou um pacto em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018. A próxima reunião da Opep está marcada para o dia 29 de novembro, em Viena. O secretário-geral da Opep, Mohammed Barkindo, informou anteriormente que consultas estão em andamento para uma possível extensão no acordo de corte, que termina em março de 2018, com possibilidade de adesão de mais países.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.