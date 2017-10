Bolsa fecha em queda e dólar sobe nesta segunda-feira 

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em queda nesta segunda-feira (30), com o mercado mostrando muita cautela diante das incertezas em relação ao avanço da agenda econômica do governo. A manhã foi marcada pelo dia menos intenso de divulgação de balanços.

O Ibovespa fechou em baixa de 1,55%, aos 74.800 pontos.

O mercado está cético em relação a capacidade de Temer de dar continuidade à agenda econômica, em especial a reforma da Previdência, no Congresso Nacional.

Às 10h30, o Ibovespa caía 0,98%, a 75.232 pontos. Na sexta, o índice teve alta de 0,1%, a 75.975 pontos. Na semana, acumulou queda de 0,57%.

Às 12h39, o índice recuava 0,93%, a 75.267 pontos.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta nesta segunda-feira (30), com cautela sobre o avanço de medidas econômicas no Congresso Nacional em meio a incertezas políticas.

Também esteve no radar do mercado a escolha do próximo chair do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, que deve ocorrer ainda esta semana.

O dólar fechou com alta de 1,17%, a R$ 3,2819 na venda.

Às 10h20, o dólar avançava 0,32%, a R$ 3,2467 na venda. Na semana passada, a moeda norte-americana acumulou valorização de 1,70%, maior alta semanal frente ao real desde meados de maio, época da explosão das delações da JBS.

Às 12h40, a moeda estrangeira subia 0,66%, a R$ 3,2577.

O dólar recuava contra uma cesta de moedas, mas subia frente a outras divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

A moeda norte-americana ganhou força ante o real no meio da tarde pressionada pelo fechamento mensal da Ptax no dia seguinte, a taxa de câmbio feita pelo Banco Central e usada como referência em diversos contratos. Neste mês, o BC ficou de fora do mercado de câmbio diante do fato de que não havia contratos de swaps cambiais vencendo em novembro para serem rolados.