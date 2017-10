Petróleo fecha em alta otimista com extensão de acordo da Opep

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira (27), com o mercado otimista com a provável decisão da Opep em estender o acordo para corte da produção global.

Em Nova York, o contrato future para entrega em dezembro avançou 2,4% e terminou o pregão a US$ 53,90 o barril, enquanto o Brent fechou a US$ 60,35 o barril.

Nesta quinta-feira (26), o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, declarou apoio à extensão dos cortes de produção liderados pela Opep.

Em maio, grandes exportadores e a Opep decidiram estender até março de 2018 o pacto para retirar do mercado 1,8 milhão de barris/dia, em vigor desde janeiro. A próxima reunião da Opep está marcada para o dia 29 de novembro, em Viena.

O presidente russo Vladimir Putin também disse que seu país apoiaria a extensão do acordo. Além disso, o conflito entre o governo e os curdos no norte do Iraque tem potencial para reduzir a produção.

Às 10h11, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,59%, a US$ 58,95. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,49%, a US$ 52,38.