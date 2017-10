Bolsa fecha em alta e dólar cai nesta sexta-feira

O principal índice da bolsa paulista fechou em alta nesta sexta-feira (27), com os dados da primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre dos Estados Unidos, que ficou acima do esperado no terceiro trimestre.

O Ibovespa fechou em alta de 0,1%, aos 75.975,71 pontos.

A maior economia do mundo cresceu 3% na passagem do segundo para o terceiro trimestre, enquanto os analistas de mercado esperavam avanço de 2,6% na primeira leitura do PIB.

Às 10h45, o Ibovespa avançava 0,34%, aos 76.157 pontos. As ações preferenciais da Suzano Papel e Celulose lideravam a ponta positiva da sessão, com alta de 2,04%, a R$ 20,46.

Às 14h06, o índice tinha alta de 0,66%, aos 76.395 pontos.

O dólar fechou em queda de mais de 1% nesta sexta-feira (27), com movimento de correção e algum alívio nos temores de mais altas de juros nos Estados Unidos;

O dólar fechou com queda de 1,24%, a R$ 3,2438 na venda.

Durante a manhã, a moeda operava em ligeira alta ante o real com o receio de que o governo não conseguirá dar andamento à agenda econômica no Congresso Nacional.

Às 10h45, o dólar avançava 0,01%, a R$ 3,2908 na venda.

Às 14h08, a moeda recuava 0,62%, a R$ 3,2703.