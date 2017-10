Barris do petróleo fecham em queda em reflexo de decepção dos dados nos EUA

Nesta quarta-feira (25), os barris do petróleo fecharam em queda refletindo a decepção do mercado com os dados dos estoques divulgados pelos Estados Unidos. Em Nova York, o contrato futuro para entrega em dezembro registrou queda de US$ 0,29 e fechou a US$ 51,18 o barril, enquanto o Brent, em Londres, recuou US$ 0,17 e encerrou a sessão a US$ 58,16 o barril.

Na noite desta terça-feira (24), a API apontou para alta de 519 mil barris de petróleo bruto na semana encerrada no dia 22. Investidores aguardam uma queda de 2,5 milhões de barris. Por outro lado, o relatório da API também indicou queda de 5,8 milhões de barris de gasolina e de 4,9 milhões nos estoques de destilados.

Às 10h01, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,054%, a US$ 58,36. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,32%, a US$ 52,30.