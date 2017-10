'ABC Color': Brasil, o destino do milho

O Brasil continua sendo o principal destino do milho paraguaio, com 26% de participação, informa o jornal do país ABC Color. No entanto, diz a publicação, houve uma maior diversificação dos mercados durante a temporada, de acordo com a Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

O segundo destino mais importante do milho paraguaio no final de setembro era a Argélia, com 14% de participação, seguida pela Coreia do Sul e o Uruguai, com 7%.