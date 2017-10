Petróleo recua na expectativa de dados de estoques dos EUA

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram queda nesta terça-feira (24), com o mercado ainda de olho nas tensões do Iraque com os curdos e nos sinais de queda na produção norte-americana.

Investidores aguardam o relatório semanal da API divulgado ainda nesta terça, e os dados oficiais pelo Departamento de Energia norte-americano nesta quarta-feira.

Na sexta-feira, a Baker Hughes apontou que as plataformas ativas nos EUA caíram em sete, para 736, na semana encerrada no dia 20, o nível mais baixo desde junho.

Às 10h50, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,54%, a US$ 57,68. Já o barril de WTI para entrega em dezembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,71%, a US$ 52,27.

No entanto, às 13h10, o Brent recuava 0,26%, a US$ 57,22, já o WTI caía 0,06%, a US$ 51,87.