Bolsa fecha em alta recuperando 76 mil pontos

O principal índice da bolsa paulista fechou em alta nesta terça-feira (24), amparado nos ganhos da Vale, que avançou diante de expectativa positiva pelo resultado trimestral da mineradora.

O Ibovespa fechou em alta de 1,13%, a 76.266 pontos.

Além disso, um parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) apoia a rejeição da nova denúncia contra o presidente Michel Temer.

Nesta quarta, o plenário da Câmara dos Deputados começa a votar a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer, pelas acusações de obstrução de Justiça e organização criminosa.

A alta na sessão pode ser vista como uma recepção positiva do mercado à virtual permanência de Temer no cargo, o que poderia configurar uma sensação de estabilidade política no país para investidores.

O Indicador Ipea de Consumo Aparente da Indústria referente a agosto apontou um crescimento de 2,5% na comparação com julho. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 4,4%.

Às 10h37, o Ibovespa operava em alta de 0,55%, aos 75.831 pontos.

Às 13h01, o índice avançava 0,48%, aos 75.774.

O dólar também fechou em alta nesta terça, diante de expectativas sobre os juros maiores nos Estados Unidos.

A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer também está no radar dos investidores que estão preocupados com o andamento das Reformas no Congresso.

O dólar fechou com alta de 0,50%, a R$ 3,2473 na venda.

Às 10h28, o dólar registra queda de 0,15%, a R$ 3,2332. Na véspera, o dólar saltou mais de 1%, indo a R$ 3,23, maior valor desde junho.

Às 13h02, a moeda norte-americana subia 0,57%, a R$ 3,2563.