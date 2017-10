Dólar fecha em alta, no maior patamar desde junho; Bovespa cai

A moeda norte-americana terminou o pregão desta segunda-feira (23) em alta de 1,3% ante o real, com o cenário político brasileiro em foco, além da expectativa de troca de comando do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), prometida por Donald Trump.

A moeda encerrou o dia sendo vendida a R$ 3,2311. Essa é a primeira vez desde agosto que o fechamento fica acima dos R$ 3,20. E trata-se do maior valor desde junho.

Às 12h22, o dólar avançava 0,30%, a R$ 3,2021.

Às 15h57, a moeda tinha alta de 0,72%, a R$ 3,2155.

Na sexta, o dólar fechou em alta de 0,43%, cotado a R$ 3,1898 na venda.

Bovespa fecha em queda

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou em queda de mais de 1%, nesta segunda-feira (23), em clima de cautela com a agenda econômica esvaziada no dia. O mercado ainda segue de olho no cenário político brasileiro.

O Ibovespa recuou 1,28%, a 75.413 pontos.

Nesta semana, a discussão e votação do parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que é contra a admissibilidade da denúncia contra Temer e ministros, devem dominar os debates na Câmara dos Deputados.

O mercado está preocupado com o andamento da reforma da Previdência.

Às 12h17, o Ibovespa registrava queda de 0,36%, aos 76.114 pontos. Os papéis ordinários da Vale tinham alta de 0,4%, e as ações preferenciais da Petrobras registravam alta de 0,1%.

Às 15h56, o índice caía 0,54%, aos 75.974 pontos.

Na sexta-feira (20), o Ibovespa fechou em alta de 0,14%, aos 76.390 pontos