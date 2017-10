Super tufão deve causar US$25 bi em prejuízos no Japão

Avançando ao norte a uma velocidade de quase 32 km/h, o super tufão Lan, que embala os ventos de 240 km/h, deve atacar a maior metrópole do Japão às 6:00 da manhã desta segunda-feira.

Os oficiais foram colocados em alerta elevado quando as escolas. Alguns destinos de viagem devem ser fechados quando a tempestade de categoria 4 deverá trazer chuvas intensas, danos causados ​​pelo vento e uma onda de maré destrutiva para a região.

Atualmente, cerca de 480 km a leste do Japão, as previsões do tufão Lan alertam para deslizamentos de terra e inundações no interior da área metropolitana de Tóquio, que abriga cerca de 38 milhões de pessoas, ou cerca de 30% da população do país.

As eleições locais na região da ilha do sul de Okinawa no Japão foram adiadas pela expectativa do efeito da tempestade sobre viagens e infraestrutura, informou o Quartz.

Devido ao tamanho da tempestade e à sua posição projetada, estima-se que os danos superem os US $ 25 bilhões, um valor muito menor que os registrados após ataques de furacões semelhantes no continente americano.

As projeções de dano financeiro menores que nos EUA são o resultado de uma preparação de desastres superior por parte da nação insular, de acordo com a Bloomberg.

>> Sputnik