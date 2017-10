Petróleo fecha em alta nesta sexta-feira

O petróleo fechou em alta esta sexta-feira (20), atento à evolução da tensão entre Bagdá e os combatentes curdos.

O barril de WTI para entrega em novembro fechou a US$ 51,47 no New York Mercantile Exchange. Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega dezembro fechou a US$ 57,75.

Os mercados subiram os preços preocupados com o embate entre Bagdá e os curdos, que querem se separar do Iraque. Entretanto, a alta foi limitada após o Curdistão iraquiano se dizer aberto ao diálogo com o poder central.

Investidores também digerem a divulgação dos dados oficiais sobre estoques e produção de petróleo dos Estados Unidos, pelo Departamento de Energia do país, na quarta. O relatório apontou para queda inesperada nas taxas de utilização de refinarias e uma alta nos estoques de gasolina que sinalizou uma demanda mais lenta.

Às 9h20, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,68%, a US$ 56,84. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,94%, a US$ 50,81.

Às 16h11, o petróleo do mar do Norte avançava 0,49%, a US$ 57,51; enquanto o crude do Texas registrava alta de 0,29%, a US$ 51,44.