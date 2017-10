Bolsa e dólar fecham em alta nesta sexta-feira 

O principal índice da bolsa de valores fechou em alta nesta sexta-feira (20), com as ações da Vale e da Petrobras entre as principais influências positivas.

O Ibovespa fechou em alta de 0,14%, aos 76.390,52 pontos.

Às 10h38, o Ibovespa registrava alta de 0,44%, aos 76.621 pontos. Os papéis ordinários da Vale tinham valorização de 1,6%, e as ações preferenciais da Petrobras registravam alta de 0,4%.

Às 16h43, o índice tinha alta de 0,30%, aos 76.513 pontos. Os ordinários da Vale tinha alta de 0,6%, e os preferenciais da Petrobras tinham alta de 0,8%.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 0,4%, aos 76.283 pontos.

O dólar também fechou em alta nesta sexta-feira (20), acompanhando o cenário externo em meio a expectativas de que o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, possa elevar a taxa de juros mais do que o esperado.

O dólar fechou com alta de 0,43%, a R$ 3,1898 na venda.

O ambiente político interno também permaneceu no radar do mercado. No cenário externo, o dólar subia frente a uma cesta de moedas e a algumas divisas de países emergentes, como o peso mexicano.

Juros elevados nos Estados Unidos têm potencial para atrair à maior economia do mundo recursos hoje aplicados em outras praças financeiras, como a brasileira. O movimento de alta também é estimulado pela decisão do Senado dos Estados Unidos de aprovar o esboço do orçamento para o ano fiscal de 2018, que abre caminho para o pacote de cortes de impostos do presidente Donald Trump.

Às 10h44, o dólar avançava 0,29%, a R$ 3,1763.

Às 16h45, a moeda registrava alta de 0,68%, a US$ 3,1887.

Na quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,34%, vendida a R$ 3,176.