Desemprego dos Estados Unidos recua a taxa mais baixa desde 2001

O desemprego dos Estados Unidos recuou a 4,2% em setembro, taxa mais baixa desde o início de 2001. O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, por sua vez, recuou em 22 mil na última semana e atingiu o total de 222 mil, menor índice desde 31 de março de 1973, mas apenas devido a queda de energia em alguns locais de pedido do auxílio.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (19) pelo Departamento do Trabalho norte-americano. De acordo com os dados, a queda foi provocada pela falta de energia em Porto Rico e nas Ilhas Virgens após a passagem dos furacões Irma e Maria. Muitos trabalhadores que precisavam fazer o pedido tiveram que realizar a solicitação por meio de fichas de papel.

Mesmo com a interrupção do servidores, no mês passado, o número de pedidos de auxílio-desemprego subiu nos dois territórios. Já na Califórnia, nas próximas semanas, a quantidade também pode aumentar devido a série de incêndios que atingiram a região.

Da agência Ansa Brasil