Bovespa fecha em alta após dois pregões em queda

Após fechar em queda em dois pregões consecutivos, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo, Ibovespa, fechou em leve alta nesta quarta-feira (18). Apesar da leve alta, os movimentos ainda mostraram certa cautela dos investidores com o cenário político.

O Ibovespa encerrou o pregão com uma valorização de 0,51%, a 76.591 pontos.

Às 11h41, o Ibovespa registrava alta de 0,27%, aos 76.407 pontos. Os papéis ordinários da Magazine Luiza tinham alta de 5,7%, e os da JBS tinham queda de 2,1%.

Os papéis ordinários permaneciam estáveis, e as ações preferenciais da Petrobras registravam alta de 0,6%.

Na véspera, o Ibovespa recuou 0,9%, aos 76.201 pontos

Dólar recua

Nesta quarta-feira (18), o dólar fechou o pregão do dia registrando uma leve queda em relação ao fechamento dos trabalhos do dia anterior. O pequeno alívio do mercado com o cenário político, puxaram a queda, que só não foi maior devido às expectativas do novo comandante do Federal Reserve (Fed).

No fechamento, a moeda-norte americana registrou uma queda de 0,12%, sendo vendida a R$ 3,1651. Em um dia marcado por oscilações.

Às 11h41, o dólar avançava 0,31%, a R$ 3,1681.

Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,12%, vendida a R$ 3,169